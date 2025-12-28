Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Российский тренер сделает паузу в карьере. Сообщалось, что им интересовалось махачкалинское "Динамо"

Российский тренер Игорь Черевченко высказался об уходе из таджикистанского "Истиклола".
Фото: GETTY IMAGES
"Я покинул "Истиклол" по причине истекающего контакта и скорой операции. Я уже нахожусь в Москве, в конце января у меня запланирована операция. Восстановление займет четыре месяца. Что касается работы, то мне прежде всего важно свое здоровье. Да, были предложения из РПЛ и других стран, но зачем говорить о том, чего не случилось", - цитирует Черевченко Sport24.

Игорь Черевченко был главным тренером таджикистанского клуба "Истиклол" с 2024 года, под его руководством команда трижды становилась чемпионом страны, а также завоевывала Кубок Таджикистана и Суперкубок страны. Сообщалось, что наставником интересуется махачкалинское "Динамо", которое в декабре объявило об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится