"Я покинул "Истиклол" по причине истекающего контакта и скорой операции. Я уже нахожусь в Москве, в конце января у меня запланирована операция. Восстановление займет четыре месяца. Что касается работы, то мне прежде всего важно свое здоровье. Да, были предложения из РПЛ и других стран, но зачем говорить о том, чего не случилось", - цитирует Черевченко Sport24.
Игорь Черевченко был главным тренером таджикистанского клуба "Истиклол" с 2024 года, под его руководством команда трижды становилась чемпионом страны, а также завоевывала Кубок Таджикистана и Суперкубок страны. Сообщалось, что наставником интересуется махачкалинское "Динамо", которое в декабре объявило об уходе Хасанби Биджиева с поста главного тренера.
Российский тренер сделает паузу в карьере. Сообщалось, что им интересовалось махачкалинское "Динамо"
Российский тренер Игорь Черевченко высказался об уходе из таджикистанского "Истиклола".
Фото: GETTY IMAGES