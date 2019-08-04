Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев высказался по поводу того, что старший тренер команды Сергей Игнашевич из-за отсутствия лицензии Pro лишен права выполнять обязанности главного тренера.
"Да, правила существуют, но должны существовать какие-то исключения. Человек заслуженный, он многое сделал для России, для российского футбола. Здесь должно быть место исключениям. Всем понятно, что рано или поздно Сергей лицензию получит.
Этот вопрос задергал всех. "Торпедо" нарушать правило не будет, закон есть закон. У нас не так много заслуженных футболистов, которым можно было бы сделать поблажку", - цитирует Савичева "СЭ".
Николай Савичев о том, что Игнашевич не заявлен главным тренером "Торпедо": должны быть исключения. Человек заслуженный
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