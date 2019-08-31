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Николай Савичев: рад, что мы справились с давлением трибун

Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал победу над "Ротором" (2:0) в 11-м туре ФНЛ.

- Сегодня мы провели хороший матч. Понятно, что лидерское бремя ставит определенные задачи. Мы справились с давлением, учитывая тот факт, что приехали в гости к хорошей команде, "Ротору". Первый тайм у нас лучше получался, особенно в переходах из обороны в атаку, в перерыве мы попросили футболистов более сконцентрировано и внимательно сыграть в обороне, ожидая, что хозяева будут играть в давление, через длинные передачи и единоборства. Но наши парни – молодцы, они справились с поставленной задачей. Считаю, что мы заслуженно победили.

- С Лебеденко случилось что-то серьезное?

- Нет, Игорь выполнил необходимую работу, как и все остальные его одноклубники, это была тактическая замена.

- Розыгрыш углового с которого забили второй гол – это домашняя заготовка?

- Да.

- Во время подготовки к матчу с "Ротором" какие позиции в составе соперника вы просили нейтрализовать, чтобы добиться победы?

- Мы готовились к игре, знали сильные качества оппонентов, старались оставить сопернику меньше пространства и времени для обдумывания игровой ситуации. И это сработало.

- Что вы можете сказать об атмосфере на стадионе?

- Мы думали о том, что сегодня будет рекорд по посещаемости, так как приезжает команда с именем. Атмосфера была замечательная, этот опыт нам пригодится, потому что многие парни не играли при таком количестве болельщиков. Рад, что мы справились с давлением трибун.

ФНЛ


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Теги: Савичев Торпедо Ротор
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