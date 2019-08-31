Николай Савичев: рад, что мы справились с давлением трибун

Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал победу над "Ротором" (2:0) в 11-м туре ФНЛ.- Сегодня мы провели хороший матч. Понятно, что лидерское бремя ставит определенные задачи. Мы справились с давлением, учитывая тот факт, что приехали в гости к хорошей команде, "Ротору". Первый тайм у нас лучше получался, особенно в переходах из обороны в атаку, в перерыве мы попросили футболистов более сконцентрировано и внимательно сыграть в обороне, ожидая, что хозяева будут играть в давление, через длинные передачи и единоборства. Но наши парни – молодцы, они справились с поставленной задачей. Считаю, что мы заслуженно победили.- Нет, Игорь выполнил необходимую работу, как и все остальные его одноклубники, это была тактическая замена.- Да.- Мы готовились к игре, знали сильные качества оппонентов, старались оставить сопернику меньше пространства и времени для обдумывания игровой ситуации. И это сработало.- Мы думали о том, что сегодня будет рекорд по посещаемости, так как приезжает команда с именем. Атмосфера была замечательная, этот опыт нам пригодится, потому что многие парни не играли при таком количестве болельщиков. Рад, что мы справились с давлением трибун.