"У нас во Владивостоке и Хабаровске установку на игру делали самые молодые футболисты: один с называнием состава, другой — без. Когда проводишь восемь с половиной часов в самолёте и после короткого отдыха заходишь на установку, сами можете представить себе состояние команды. Чтобы встряхнуть её, нужно сделать что-то нестандартное, а не рассказывать тактические банальности, которые вы и так неделю проговаривали.
В "Волге" как-то поднял 17-летнего парня, Николаева: "Говори состав: кого назовёшь, те и играют". Если я что-то сказал — должен сделать, иначе футболисты больше не поверят. Потом ты можешь заменами что-то нивелировать. Я ожидал, что он себя в основу поставит, а он не поставил. Я сам его выпустил минут на 10 в конце, а потом спросил: "Почему себя не назвал – ведь такой шанс?!" Николаев ответил: "Ну я же видел, кого вы ставите оранжевыми на двусторонках, всё понимал". Не решился", — сказал Талалаев в беседе с "Чемпионатом".
Андрей Талалаев: у нас в "Химках" дважды установку на игру делали самые молодые футболисты
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев рассказал, какие нестандартные приёмы использует в работе.
Фото: fc-tambov.ru
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