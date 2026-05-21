Горшков назвал лучшего игрока сезона в "Зените": всегда держал уровень

"Нино, я уже сказал ему об этом. Другие ребята тоже играли ярко, но он всегда держал свой уровень, не опускался ниже определенной планки, был лидером команды, и во многом его заслуга, что "Зенит" сыграл много матчей "на ноль", - сказал Горшков"Матч ТВ".
Нино выступает в составе петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.