Горшков назвал лучшего игрока сезона в "Зените": всегда держал уровень

Футболист "Зенита" Юрий Горшков назвал лучшего игрока клуба в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Юрий Горшков заявил, что Нино был лидером команды в сезоне-2025/2026.

"Нино, я уже сказал ему об этом. Другие ребята тоже играли ярко, но он всегда держал свой уровень, не опускался ниже определенной планки, был лидером команды, и во многом его заслуга, что "Зенит" сыграл много матчей "на ноль", - сказал Горшков"Матч ТВ".

Нино выступает в составе петербургского "Зенита" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

