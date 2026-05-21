Экс-голкипер "Спартака": Кокорин может играть в любой команде РПЛ

Бывший голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался об Александре Кокорине.
Фото: ФК "Арис"
Анзор Кавазашвили заявил, что Кокорин может играть в любой команде чемпионата России.

"У нас Артем Дзюба в 37 лет играет в премьер-лиге, а почему Кокорин не может пригодиться?
Я думаю, что он может играть в любой команде Российской премьер-лиги. Но многое зависит от того, как он себя поведет. Вот это самое главное", - сказал Кавазашвили "РИА Новости".

Александр Кокорин выступал в составе кипрского "Ариса" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 22 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

Ранее пресс-служба "Ариса" объявила об уходе футболиста.

