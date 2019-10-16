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Евдокимов сменил Черышева в должности главного тренера "Нижнего Новгорода"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев освобожден с занимаемой должности, а его преемником на этом посту стал бывший тренер "Оренбурга" и "Ротора" Роберт Евдокимов.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который уточнил, что главная задача — выход в Премьер-лигу — не потеряла своей актуальности, пишет ИА "В городе N".

После 17 туров "Нижний Новгород" занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 8-очковым отставанием от 4-го места, дающего право сыграть в стыковых матчах за право участия в РПЛ.


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Теги: Евдокимов Черышев Нижний Новгород
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