Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Волга Ул
16:30
ТорпедоНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Косово
17:00
ИзраильНе начат
Норвегия
20:00
УэльсНе начат
Грузия
20:00
ВенгрияНе начат
Румыния
22:45
ПольшаНе начат
Швеция
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Северная Ирландия
22:45
УкраинаНе начат
Австрия
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
14:00
Арсенал ТулаНе начат

"Фламенго" намерен подписать защитника "Зенита" - источник

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос может продолжить карьеру во "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"
Бразильский клуб намерен подписать футболиста летом 2027 года и считает его одной из главных трансферных целей, сообщает ESPN.

По информации источника, представители "Фламенго" ведут переговоры с агентами 32-летнего игрока. При этом сам Сантос рассчитывает получить предложение о продлении контракта от петербургского клуба.

В текущем сезоне защитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и результативной передачей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится