"Фламенго" намерен подписать защитника "Зенита" - источник

Защитник " Зенита " Дуглас Сантос может продолжить карьеру во "Фламенго".

Фото: ФК "Зенит"

Бразильский клуб намерен подписать футболиста летом 2027 года и считает его одной из главных трансферных целей, сообщает ESPN.



По информации источника, представители "Фламенго" ведут переговоры с агентами 32-летнего игрока. При этом сам Сантос рассчитывает получить предложение о продлении контракта от петербургского клуба.



В текущем сезоне защитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и результативной передачей.