Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал поражение от "Чертаново" (0:1) в 18-м туре ФНЛ.
"Обидное поражение, потому что мы пропустили мяч в концовке. Не хватило концентрации, сыграли сегодня не совсем по плану. Хочется похвалить "Чертаново". Мы готовились к матчу, это молодая, быстрая команда, особенно если дело касается перехода из обороны в атаку. В фазе атакующих действий мы сегодня не совсем хорошо выглядели, многое не получалось, но это говорит о том, что хорошо действовали футболисты соперника. Мы проиграли матч, но ничего страшного, без поражений нет побед. Перед предстоящей встречей у нас будут кадровые проблемы, будем готовиться в обычном режиме и постараемся вновь радовать себя и болельщиков", - цитирует Савичева официальный сайт ФНЛ.
Главный тренер "Торпедо": без поражений нет побед
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