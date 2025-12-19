Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Батак выразил надежду на организацию матча сборных России и Черногории

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной Черногории Радослав Батак хотел бы увидеть товарищеский матч между черногорской и российской национальными командами.
Фото: сборная России
"Надеюсь, скоро пройдет матч между Россией и Черногорией. Очень обрадуюсь, если это произойдет в скором времени. России надо сыграть с Черногорией в 2026 году. Также хочу как можно быстрее увидеть Россию в отборе на официальные турниры", — сказал Батак в беседе с Metaratings.

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда проводит исключительно товарищеские матчи. В рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора российская национальная команда сыграла вничью 1:1 с Перу и проиграла Чили со счетом 0:2.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится