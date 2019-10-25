До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера "Мордовии" будет Руслан Мухаметшин. Наставник команды Марат Мустафин по состоянию здоровья не сможет руководить командой, сообщает официальный сайт ФНЛ.
37-летний Мухаметшин, проведший за "Мордовию" более 200 матчей в первенстве и Кубке России, в нынешнем году завершил карьеру и вошел в тренерский штаб саранской команды.
После 1-го круга Олимп-Первенства ФНЛ "Мордовия" занимает 19-е место, имея 13 очков.
В "Мордовии" назначен и.о. главного тренера
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