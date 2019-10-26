"Ротор" может уволить главного тренера Игоря Меньшикова. Руководство клуба не в полной мере довольно его работой, утверждает "Чемпионат".
Наставник волгоградцев может быть отправлен в отставку, когда будут достигнуты договоренности с кем-то из потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Стоит отметить, что руководство клуба ставит задачу выхода в РПЛ в этом сезоне.
"Ротор" набрал 38 очков в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований на данный момент является московское "Торпедо", набравшее 46 очков в 19 матчах. В следующем туре ФНЛ волгоградский "Ротор" сыграет на выезде с ивановским "Текстильщиком". Встреча состоится завтра, 27 октября.
"Ротор" может уволить главного тренера
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