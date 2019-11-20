"Торпедо": торжественное прощание болельщиков со старой ареной планируется на май 2020 года

"Торпедо" выступило с обращением к болельщикам, в котором подтвердило, что заключительный матч года с "Лучом" состоится на поле спортивного городка стадиона "Лужники". Игра пройдет 23 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени."Мероприятия, приуроченные к старту реконструкции стадиона "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова, планируется провести в мае 2020 года. В рамках мероприятий состоится торжественное прощание болельщиков со старой ареной", — говорится в заявлении клуба.