"Торпедо": торжественное прощание болельщиков со старой ареной планируется на май 2020 года

Уважаемые болельщики! ? Информируем вас о том, что заключительный матч года Олимп–Первенства России среди команд ФНЛ между «Торпедо» и «Лучом» состоится на поле №10 спортивного городка стадиона «Лужники». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит 23 ноября в 19:30. ? Билеты можно приобрести на сайте torpedo-tickets.ru (ссылка в шапке профиля). ? Мероприятия, приуроченные к старту реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, планируется провести в мае 2020 года. В рамках мероприятий состоится торжественное прощание болельщиков со старой ареной. ? #ТорпедоЛуч