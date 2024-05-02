- Слишкович никакой не главный тренер и быть им он не может. Но тут пошел такой фарт, поэтому теперь руководители поставили себя в болезненный шпагат. Если его поставить главным, в следующем сезоне будет история как с Абаскалем. А если придет кто-то другой, у которого не будет получаться, начнется столько разговоров, что Слишкович великий специалист. Думаю, что "Спартаку" сразу надо было кого-то назначать после ухода Абаскаля, - передаёт слова Червиченко Metaratings.ru.
14 апреля 2024 года после поражения московского "Спартака" от "Сочи" (0:1) в матче 24 тура Российской премьер-лиги и понижения в турнирной таблице на седьмое место был уволен со своего поста 35-летний испанский главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. После его ухода исполняющим обязанности наставника команды стал 41-летний босниец Владимир Слишкович, ранее входивший в штаб Абаскаля.
Под руководством Слишковича "Спартак" провёл 5 матчей во всех турнирах, одержав в них 3 победы и дважды сыграв вничью. В текущей таблице РПЛ красно-белые с 42 очками в 26 матчах занимают четвёртое место.
Червиченко: Слишкович никакой не главный тренер и быть им не может. Руководители "Спартака" поставили себя в шпагат
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации с главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"