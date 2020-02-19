"Чистый вброс!". Юран прокомментировал информацию о своей отставке из "Химок"

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что информация о том, что он уйдет в отставку, не является действительной.
Фото: ФК "Химки"
Ранее сообщалось, что руководство "Химок" в полном составе может уйти в отставку. Также свой пост должен был покинуть и главный тренер. Юран возглавил "Химки" в конце января.

"Вся эта информация – чистый вброс! Уверяю вас, у меня все нормально. Ни о какой отставке речь не шла. Как и об уходе генерального директора, с которым мы на связи. В "Химках" рабочая атмосфера, продолжаем спокойно готовиться к возобновлению сезона в ФНЛ", - цитирует Юрана "Советский спорт".

После 25-ти туров ФНЛ "Химки" занимают третье место в таблице.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Юран Химки
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Самедов: не стоит исключать вариант, при котором Шишкин сможет сыграть за главную команду "Спартака"
Месси: с уходом Роналду "Реал" лишился большого количества голов
"Мы тоже употребляем такие слова". Судья Казарцев рассказал, что не обиделся на мат Гончаренко 1
"Прошу прощения за все мои косяки". Казарцев рассказал, что написал Егорову после его увольнения
Гвардиола: останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить?
"Достойно отработали". Арбитр Казарцев - о скандальном матче "Краснодар" - ЦСКА 4
Павлюченко: в ФНЛ играть не готов. Всё же я не Ибрагимович 1
"Чистый вброс!". Юран прокомментировал информацию о своей отставке из "Химок"
Широков: с приходом Моуринью "Тоттенхэм" играет все хуже и хуже
Главный тренер "Валенсии": в ответном матче постараемся выступить лучше
Моуринью 6 лет не может победить в плей-офф Лиги чемпионов 1
Черышев установил рекорд "Валенсии" в Лиге чемпионов
Уткин подшутил над Дзюбой после поражения "Тоттенхэма" от "Лейпцига" 8
Черышев подарил "Валенсии" надежду, "РБ Лейпциг" теперь явный фаворит против "Тоттенхэма"
"Еще ничего не решено, дома будем биться как львы". Черышев - о разгромном поражении от "Аталанты" 2
"В такую команду, как "Спартак", ему еще рано". Аленичев - о Соболеве 4
Рэшфорд рискует не сыграть на Евро-2020
"Тоттенхэм" дома потерпел поражение от "Лейпцига" 3
"Валенсия" с крупным счетом проиграла "Аталанте", Черышев отметился голом 3
Черышев забил гол спустя 2 минуты после выхода на замену 2
"Манчестер Сити" дома обыграл "Вест Хэм"
ЦСКА одержал победу над клубом "Картахена" 4
"Сочи" подпишет голкипера "Химок"
Месси высказался о скандале с травлей лидеров "Барселоны" в интернете 2
Губерниев: если Задоров не знает о спортивной солидарности, то он чудак на букву М 6
"Грязный сын шл*хи". Брат Кимпембе оскорбил главного тренера "ПСЖ" 6
Хоккеист Задоров назвал Дмитрия Тарасова недалеким 9
"Тоттенхэм" - "Лейпциг": стали известны составы команд 1
Черышев остался в запасе "Валенсии" на игру с "Аталантой"
Полузащитник "Динамо" Кардозу на правах аренды перешел в "Тамбов"
Все новости