Ранее сообщалось, что руководство "Химок" в полном составе может уйти в отставку. Также свой пост должен был покинуть и главный тренер. Юран возглавил "Химки" в конце января.
"Вся эта информация – чистый вброс! Уверяю вас, у меня все нормально. Ни о какой отставке речь не шла. Как и об уходе генерального директора, с которым мы на связи. В "Химках" рабочая атмосфера, продолжаем спокойно готовиться к возобновлению сезона в ФНЛ", - цитирует Юрана "Советский спорт".
После 25-ти туров ФНЛ "Химки" занимают третье место в таблице.
"Чистый вброс!". Юран прокомментировал информацию о своей отставке из "Химок"
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что информация о том, что он уйдет в отставку, не является действительной.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!