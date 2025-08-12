Радимов назвал российского тренера, который может возглавить "Спартак"

«Саламыч уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов. Действительно, это человек рассудительный, спокойный. Да, "Факел" в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет. Как и у Станковича, впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит", — сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
После четырёх туров "Спартак" занимает 11 место в Российской Премьер-Лиге. В последнем матче команда проиграла "Локомотиву" (2:4). Также они уступили "Балтике" (0:3), сыграли вничью с "Акроном" (1:1) и победили махачкалинское "Динамо" (1:0). Также красно-белые обыграли "Ростовом" в 1-м туре группового этапа Кубка России (2:0).
По итогам четырёх стартовых туров красно-белые повторили клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей – 12. Такое же количество голов команда пропускала лишь на старте сезона-2004 при Невио Скале.
Следующий матча команда Деяна Станковича проведёт против махачкалинского "Динамо" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Игра пройдёт сегодня, 12 августа.
Фото: "Матч ТВ"