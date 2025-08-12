Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
16:15
ЦСКАНе начат
Зенит
18:30
РубинНе начат
Спартак
20:45
Динамо МхНе начат

Радимов назвал российского тренера, который может возглавить "Спартак"

Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов назвал кандидата на должность главного тренера "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"
«Саламыч уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов. Действительно, это человек рассудительный, спокойный. Да, "Факел" в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет. Как и у Станковича, впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит", — сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".

После четырёх туров "Спартак" занимает 11 место в Российской Премьер-Лиге. В последнем матче команда проиграла "Локомотиву" (2:4). Также они уступили "Балтике" (0:3), сыграли вничью с "Акроном" (1:1) и победили махачкалинское "Динамо" (1:0). Также красно-белые обыграли "Ростовом" в 1-м туре группового этапа Кубка России (2:0).

По итогам четырёх стартовых туров красно-белые повторили клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей – 12. Такое же количество голов команда пропускала лишь на старте сезона-2004 при Невио Скале.

Следующий матча команда Деяна Станковича проведёт против махачкалинского "Динамо" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Игра пройдёт сегодня, 12 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится