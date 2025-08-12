Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
ЦСКАЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
РубинЗавершен
Спартак
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Динамо МхЗавершен

Спортивный директор "Спартака" высказался о возможном уходе из клуба

Франсис Кахигао, занимающий пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года, сообщил, что не планирует покидать команду.
Фото: ФК "Спартак"
«Останусь ли я в Спартаке? Да, конечно», — цитирует Кахигао корреспондент «Матч ТВ».

Ранее в СМИ были новости, что Спартак недоволен работой Франсиса Кахигао и готов расстаться с испанским специалистом.

Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. Испанский специалист ранее работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главы отдела международного скаутинга. После этого он занимал пост технического директора в Федерации футбола Чили, а в прошлом году возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

