Спортивный директор "Спартака" высказался о возможном уходе из клуба

«Останусь ли я в Спартаке? Да, конечно», — цитирует Кахигао корреспондент «Матч ТВ».
Ранее в СМИ были новости, что Спартак недоволен работой Франсиса Кахигао и готов расстаться с испанским специалистом.
Кахигао был назначен спортивным директором «Спартака» 3 января. Испанский специалист ранее работал в лондонском «Арсенале», где занимал должность главы отдела международного скаутинга. После этого он занимал пост технического директора в Федерации футбола Чили, а в прошлом году возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».
