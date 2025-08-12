Тренер "Спартака": по качеству мы превосходим "Динамо" Махачакала. Но футбол — такая игра.

«Конечно, мы должны обыгрывать такого соперника, как «Динамо». По качеству мы их превосходим. Но футбол — такая игра. Этот соперник и раньше нам создавал проблемы.
Мы понимаем, что начало сезоне не такое, на которое мы рассчитывали. Факторов много: в двух матчах мы играли в меньшинстве», — цитирует Сакича «Чемпионат».
Сегодня, 12 августа, прошел матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в рамках второго тура Кубка России, завершившийся со счётом 1:1 в основное время и поражением красно-белых в серии пенальти — 3:4. Гол в ворота «Спартака» на 87-й минуте забил Гамид Агаларов, реализовав пенальти. На 90+5-й Руслан Литвинов сравнял счёт и перевёл игру в серию послематчевых пенальти, где сильнее оказались гости.
Таким образом, «Спартак» продлил безвыигрышную серию до трех матчей. На данный момент команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с четырьмя очками.
В 5-м туре РПЛ «Спартак» дома сыграет с петербургским «Зенитом».