Тренер ЦСКА Челестини поддержал Торопа после ошибки в матче с "Акроном"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высоко оценил выступление вратаря Владислава Торопа в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Акрона».
Фото: ФК ЦСКА
«Общался ли с Торопом после его ошибки в игре? Нет, он хороший матч провел, даже великолепный. Тороп невероятен. Ошибка? Думаю, партнеры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чем с ним говорить. Он провел великолепный матч», — заявил Челестини «Матч ТВ».

На 53-й минуте Тороп допустил ошибку в передаче, после чего соперник открыл счёт. Однако Челестини подчеркнул, что этот эпизод не затмил общего впечатления от игры голкипера.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказался «Акрон» (5:4).

