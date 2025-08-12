Тренер ЦСКА Челестини поддержал Торопа после ошибки в матче с "Акроном"

«Общался ли с Торопом после его ошибки в игре? Нет, он хороший матч провел, даже великолепный. Тороп невероятен. Ошибка? Думаю, партнеры по команде тоже ошиблись не один раз. Он сам понимает, что нам не о чем с ним говорить. Он провел великолепный матч», — заявил Челестини «Матч ТВ».
На 53-й минуте Тороп допустил ошибку в передаче, после чего соперник открыл счёт. Однако Челестини подчеркнул, что этот эпизод не затмил общего впечатления от игры голкипера.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказался «Акрон» (5:4).
