Газизов — о предложении "Спартака" по Пальцеву: мы же не лохи здесь сидим. Нам было неприятно

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможный переход защитника Валентина Пальцева в московский «Спартак».

Фото: ФК "Динамо" Махачкала
«Да, от «Спартака» было предложение. Нас не устроила сумма? Нет, нас не устроило время. Предложение пришло 17 июля, а решить надо было уже 18-го, а 19-го у нас игра со «Спартаком». Так не бывает. Мы же не лохи здесь сидим. За один день решить нельзя. Это было настолько непрофессионально, нам было неприятно», — цитирует Газизова Sport24.

Сегодня, 12 августа, прошел матч между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в рамках второго тура Кубка России, завершившийся со счётом 1:1 в основное время и поражением красно-белых в серии пенальти — 3:4. Решающий пенальти в серии забил Валентин Пальцев.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может приобрести защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева за 3-5 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел за махачкалинский клуб во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.

