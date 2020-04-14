- Уважаемые болельщики ФК "Армавир", сотрудники клуба, футболисты, главный тренер и его штаб! Вынужден сообщить, что в связи с тем, что ФК "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/21, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения Первенства ФНЛ, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять ФК "Армавир" с ФНЛ. Клуб существует исключительно на пожертвования, которые вносил именно Джеван Крикорович.
Администрация города обещала помочь клубу сохранить профессиональный статус. Спасибо вам большое за вашу поддержку, — приводит слова Климко официальный сайт клуба.
Также президент клуба Климко подчеркнул, что клуб выплатит все зарплаты и закончит сезон без долгов.
После 27-ми туров "Армавир" занимал 12-е место в таблице ФНЛ, в активе команды 30 очков.
Ранее сообщалось, что владивостокский "Луч" прекратит существование в нынешнем виде. Клуб занимает 16 место в турнирной таблице с 27 очками после 27 туров.
Напомним, что матчи РПЛ и ФНЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. Также были отменены большинство спортивных соревнований по всему миру, включая Евро-2020 и летнюю олимпиаду в Токио.
Официально: "Армавир" снялся с ФНЛ
Соответствующее заявление сделал президент клуба Валентин Климко.
Фото: Газета.ру
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