Тренер "Нефтехимика": если РПЛ можно доиграть, то почему ФНЛ - нельзя?

Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев высказался о вероятном досрочном завершении розыгрыша ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Нефтехимик"
"Пока есть шансы доиграть весь сезон, надо пытаться это сделать. Если РФС и РПЛ рассчитывают довести до конца соревнования в Премьер-лиге, то почему это невозможно сделать в ФНЛ и ПФЛ? Если же РПЛ так и не возобновит сезон, то понятно, что и мы закончим. Но если там могут доиграть, то почему мы не можем?

Не надо говорить, что мы не успеваем. Нам не нужно в следующем сезоне выступать в еврокубках, поэтому времени завершить сезон в ФНЛ гораздо больше, чем в РПЛ. Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва — мы и так уже достаточно отдохнули в этот карантин", — приводят слова Уткульбаева "Известия".

Ранее генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.

ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса

"Нефтехимик" после 27-ми туров набрал 48 очков располагается на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, в пяти очках от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.


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Теги: Нефтехимик ФНЛ Коронавирус
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