- У нового клуба хорошая инфраструктура и помимо сиюминутных задач есть огромное желание двигаться вперед, развиваться.
Базироваться будем в Долгопрудном. В какой момент стало ясно, что возглавлю команду? Пару недель назад, когда было объявлено о завершении чемпионатов ПФЛ и ФНЛ.
Уверен ли, что сезон-2020/21 проведем в ФНЛ? Только надежда. Документы на лицензирование поданы, "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям, - цитирует Билялетдинова СЭ.
Напомним, клубы из ПФЛ "Олимп" Химки и "Долгопрудный" объявили об объединении. Главным тренером команды стал Ринат Билялетдинов (ранее тренировал "Олимп"), Владимир Габулов является председателем совета директоров, Тарас Воробель - президентом.
Клуб будет базироваться в Долгопрудном, домашние матчи команда станет проводить на стадионе "Салют".
По итогам досрочно завершённого сезона ПФЛ "Долгопрудный" занял второе место в зоне Запад, "Олимп" стал шестым.
62-летний специалист Ринат Билялетдинов также работал в "Рубине", хабаровском СКА, "Локомотиве".
Ринат Билялетдинов: "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям ФНЛ
Главный тренер новоиспеченного клуба "Олимп-Долгопрудный" Ринат Билялетдинов рассказал, как он возглавил команду и какие у нее перспективы.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!