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Ринат Билялетдинов: "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям ФНЛ

Главный тренер новоиспеченного клуба "Олимп-Долгопрудный" Ринат Билялетдинов рассказал, как он возглавил команду и какие у нее перспективы.
Фото: СЭ
- У нового клуба хорошая инфраструктура и помимо сиюминутных задач есть огромное желание двигаться вперед, развиваться.

Базироваться будем в Долгопрудном. В какой момент стало ясно, что возглавлю команду? Пару недель назад, когда было объявлено о завершении чемпионатов ПФЛ и ФНЛ.

Уверен ли, что сезон-2020/21 проведем в ФНЛ? Только надежда. Документы на лицензирование поданы, "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям, - цитирует Билялетдинова СЭ.

Напомним, клубы из ПФЛ "Олимп" Химки и "Долгопрудный" объявили об объединении. Главным тренером команды стал Ринат Билялетдинов (ранее тренировал "Олимп"), Владимир Габулов является председателем совета директоров, Тарас Воробель - президентом.

Клуб будет базироваться в Долгопрудном, домашние матчи команда станет проводить на стадионе "Салют".

По итогам досрочно завершённого сезона ПФЛ "Долгопрудный" занял второе место в зоне Запад, "Олимп" стал шестым.

62-летний специалист Ринат Билялетдинов также работал в "Рубине", хабаровском СКА, "Локомотиве".


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Теги: Билялетдинов Р Олимп-Долгопрудный ФНЛ ПФЛ
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