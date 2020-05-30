Ринат Билялетдинов: "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям ФНЛ

Главный тренер новоиспеченного клуба "Олимп-Долгопрудный" Ринат Билялетдинов рассказал, как он возглавил команду и какие у нее перспективы.

Фото: СЭ