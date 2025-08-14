Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
РостовЗавершен

ЦСКА вмешался в переговоры "Спартака" и "Зенита" по игроку "Фиорентины" — источник

Московский ЦСКА ведёт переговоры с «Фиорентиной» о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Лукаса Бельтрана, за которого также борются «Спартак» и «Зенит».
Фото: IMAGO
По информации журналиста Карпова ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» в размере €12 млн.

Ранее в СМИ были новости, что «Спартак» уже сделал предложение по Бельтрану. «Зенит» также проявляет интерес к игроку.

Бельтран выступает за «Фиорентину» с лета 2023 года, перейдя из «Ривер Плейта» за 12,6 миллионов евро. С тех пор он провел 98 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится