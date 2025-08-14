По информации журналиста Карпова ЦСКА сделал предложение «Фиорентине» в размере €12 млн.
Ранее в СМИ были новости, что «Спартак» уже сделал предложение по Бельтрану. «Зенит» также проявляет интерес к игроку.
Бельтран выступает за «Фиорентину» с лета 2023 года, перейдя из «Ривер Плейта» за 12,6 миллионов евро. С тех пор он провел 98 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро по версии Transfermarkt.
ЦСКА вмешался в переговоры "Спартака" и "Зенита" по игроку "Фиорентины" — источник
