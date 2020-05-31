Генеральный директор "Химок": дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал, как обстоят дела с поиском инвесторов для выступления в чемпионате России.

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