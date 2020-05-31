"Химки" по итогам сезона в первенстве ФНЛ завоевали право подняться в классе. Однако позже появилась информация о том, что клуб может отказать от выступления в РПЛ из-за недостатка финансирования.
Главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран ранее сообщил, что основной раунд переговоров с двумя потенциальными инвесторами состоится 1 июня.
"Пока определенности нет, все в том же состоянии. В начале недели у нас две очень важных встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Генеральный директор "Химок": дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал, как обстоят дела с поиском инвесторов для выступления в чемпионате России.
Фото: © РИА Новости
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