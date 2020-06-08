Сайт Матч ТВ сообщает, что 8 июня "Химки" начали подготовку к полуфинальному матчу Кубка России. Встречи турнира запланированы на 18 и 19 июля. Победитель пары "Шинник" - "Урал" проведет игру с подопечными Сергея Юрана на стадии 1/2.
- Готовимся к Кубку. Все вопросы решаются. Не читайте СМИ, - цитирует источника в команде Матч ТВ.
Также известно, что члены клуба сдали тесты на COVID-19. Зараженных не выявлено.
Источник: игрокам "Химок" сказали не верить СМИ и продолжать подготовку к Кубку России
Ранее сообщалось, что клуб прекратит существование в нынешнем виде.
Фото: РИА Новости
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