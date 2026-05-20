Гусев - о футболисте "Динамо": огромнейший потенциал для прогресса!

- Он еще может расти и расти. Огромнейший потенциал для прогресса! При правильном отношении к делу все может получиться.
А парень он серьезный, хотя еще и школьник. Вроде бы и ЕГЭ сейчас сдает, но уже обладает очень зрелыми футбольными мозгами, - приводит слова Гусева "СЭ".
В сезоне-2025/26 Тимофей Маринкин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 17-летнего полузащитника в 600 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года.
По итогам сезона бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах. Команда Ролана Гусева вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути РПЛ "Краснодару".