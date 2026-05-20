Урал
17:30
Динамо МхНе начат
Ротор
19:30
АкронНе начат

Фрайбург
22:00
Астон ВиллаНе начат

Селюк уверен, что при Артиге "Рубин" способен попасть в топ-5 РПЛ

Дмитрий Селюк, агент главного тренера "Рубина" Франка Артиги, поделился мнением о перспективах команды при испанском специалисте.
Фото: ФК "Рубин"
В прошлом сезоне казанцы заняли 8-е место в Российской Премьер-Лиге. По мнению Селюка, у этого коллектива есть все шансы попасть в первую пятёрку команд чемпионата.

"Безусловно, "Рубин" уже в следующем сезоне способен попасть в топ-5. Но очень важно посмотреть, кто из игроков придёт, а кто уйдёт. Естественно, ставится задача изменить игру и позицию "Рубина" в турнирной таблице.

Думаю, будет очень интересный сезон. За первую шестёрку будет серьёзная битва. "Рубин" хочет потеснить кого?то из грандов", — отметил Селюк в беседе с "Матч ТВ".

Франк Артига тренирует "Рубин" с января этого года. Под его руководством команда провела 12 официальных матчей, в которых одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

