Добровинский уверен, что Гусев уйдёт из "Динамо", если команду возглавит Шварц

"Очевидно, что Гусев не останется. Даже если бы ему предложили должность, на его месте я бы не остался.
Уверен, у него будут хорошие предложения от других клубов. Он доказал, что является талантливым тренером", — передаёт слова Добровинского "Матч ТВ".
В сезоне 2025/2026 "Динамо" Ролана Гусева заняло 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также дошло до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступило "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).
Сандро Шварц тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год. Высшими достижениями немца на посту главного тренера москвичей стали бронза РПЛ и выход в финал Кубка России в сезоне 2021/2022.