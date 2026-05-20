Агент Тюкавина: Костя говорил, что готов приехать в аэропорт и встретить Шварца, если он вернется

- В своё время Шварц оставил большой след на карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернётся в "Динамо". Есть поговорка: "В одну реку дважды не войти". Надеюсь, что немец опровергнет её.
Когда Шварц ушёл из "Динамо", Костя говорил: "Если он вернётся, я готов приехать в аэропорт и встретить его". В каждой шутке есть доля шутки, - цитирует Сафонова "Чемпионат".
Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые дошли до финала Кубка России, где уступили столичному "Спартаку". После этого специалист работал в Германии и США. Ранее сообщалось, что Шварц может вновь возглавить бело-голубых, также в услугах специалиста был заинтересован ЦСКА, но "Динамо" предложило более выгодные условия.
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 встречах. С декабря прошлого года главным тренером команды является Ролан Гусев, соглашение с которым рассчитано до конца сезона.