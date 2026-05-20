Черчесов рассказал, кого он поддерживал в чемпионской гонке

- К слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за "Зенит". Почему? Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно.
Всегда заряжать на первое место — непростое дело, поэтому отдавал симпатии "Зениту". Семака с чемпионством уже поздравил лично, - приводит слова Черчесова "СЭ".
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" стал чемпионом России - в 30 турах петербуржцы набрали 68 баллов и опередили "Краснодар" на два очка. Напомним, что за восемь последних лет сине-бело-голубые семь раз становились чемпионами РПЛ. По итогам сезона-2024/25 чемпионом страны стал "Краснодар" - для клуба это было первое чемпионство в истории.
Грозненский "Ахмат" Станислава Черчесова по итогам сезона занял девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 37 очков в 30 матчах.