Экс-президент "Динамо" ответил, кого он хотел бы видеть на посту главного тренера

Бывший президент "Динамо" Геннадий Соловьев высказался о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.
По словам Соловьева, он бы хотел, чтобы Гусев остался на посту главного тренера.

- Знаете, я бы вообще хотел, чтобы Гусев остался в "Динамо" на посту главного тренера команды.

Мне он нравится, при нем команда начала играть. Может быть, люди в клубе думают, что ситуация улучшится еще с приходом Шварца, - приводит слова Соловьева "Матч ТВ".

Сандро Шварц был главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год, под его руководством бело-голубые дошли до финала Кубка России, где уступили столичному "Спартаку". После этого специалист работал в Германии и США. Ранее сообщалось, что Шварц может вновь возглавить бело-голубых, также в услугах специалиста был заинтересован ЦСКА, но "Динамо" предложило более выгодные условия.

По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков в 30 встречах. С декабря прошлого года главным тренером команды является Ролан Гусев, соглашение с которым рассчитано до конца сезона.

