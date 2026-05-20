Агент Баринова: к сожалению, болельщики не знают всей истории ухода Димы из "Локо"

Футбольный агент Павел Банатин высказался о свисте болельщиков "Локомотива" в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова.
По словам Банатина, он понимает реакцию болельщиков, ведь они не знают историю ухода Баринова из клуба.

- Это жизнь, повторюсь. Можно абсолютно понять многих болельщиков — это их эмоции, каждый имеет на них право. Я понимаю, что такая реакция из-за того, как болельщики видели ситуацию, и в этом они не виноваты.
К сожалению, они не знают всей истории ухода Баринова из "Локомотива" и как все было на самом деле, - приводит слова Банатина "СЭ".

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. Всего полузащитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 результативных передач.

В 30 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе принимал "Локомотив" - встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1. По итогам 30 сыгранных туров красно-синие заняли пятое место в чемпионате России, набрав 51 балл. "Железнодорожники" с 53 очками расположились на третьей строчке.

