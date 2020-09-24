Французское агенство, которое работает с Ляказеттом, будет представлять услуги игрока "Спартака"

Французское агентство Score Agencies начнёт работать с полузащитником "Спартака-2" Святославом Кожедубом.
Руководитель Score Agencies Давид Виндатали рассказал о причинах начала работы с футболистом.

— Про Святослава нам подсказали наши российские партнеры около года назад. Мы на протяжении года следили за игроком, оценивали по определенным критериям. В частности, для нас важно понимать, что игрок в дальнейшем способен заиграть в Европе. Головин играет во Франции, Миранчук переехал в Италию. Интерес к российским игрокам растет. И мы рады, что будем работать с талантливым парнем, который может повторить путь Головина, — цитирует функционера Sport24.

Виндатали отметил, что интерес к футболисту уже проявляет три клуба французского чемпионата, но сейчас Кожедуб находится в "Спартаке", а агенство не будет пытаться всеми силами переманить игрока в Европу. Виндатали отметил, что "Спартак" — большой клуб, который славится своими традициями.

Виндатали отметил, что разица в подготовке молодых футболистов в России и Франции — огромная. Если во Франции игроки в 17-18 лет уже играют в основе команд Лиги 1, то в России с этим все тяжелее. Во Франции понимают, что футболисты могут вырастить и за них можно будет получить большие деньги.

Кожедуб в текущем сезоне ФНЛ провёл 10 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.

Отметим, что с этим агентством работает форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.

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Теги: Спартак Спартак-2 Кожедуб Ляказетт
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