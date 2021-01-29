У Евсеева имелись варианты продолжения тренерской карьеры в ФНЛ и Казахстане

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в последнее время имел два варианта продолжения тренерской карьеры.

Фото: ФК "Уфа"