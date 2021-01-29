По данным источника, в услугах 45-летнего специалиста были заинтересованы один из клубов чемпионата Казахстана и команда из Футбольной национальной лиги.
Напомним, что Евсеев возглавлял "Уфу" в период с 2019 по 2020 год. Ранее он также работал в качестве тренера в "СКА-Хабаровске", "Анжи", "Амкаре" и "Текстильщике" из Иваново.
Источник: "Матч ТВ"
У Евсеева имелись варианты продолжения тренерской карьеры в ФНЛ и Казахстане
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в последнее время имел два варианта продолжения тренерской карьеры.
Фото: ФК "Уфа"
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