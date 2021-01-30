Гацкан заявил, что Ибрагимович продолжает отлично выступать в своем возрасте. Также он ответил на вопрос, вдохновляет ли его пример Златана.
"Ибрагимович в 39 — вообще лучший. Вдохновляет ли его пример? Он более атакующий игрок. Ему не надо отрабатывать в обороне. Опорному полузащитнику в этом плане сложнее — нужно добегать и давать больше объем. Мне до 39 было бы тяжело доиграть", - сказал полузащитник "Крыльев".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше ФНЛ Гацкан провел 24 матча и забил один гол.
Источник: Чемпионат
Гацкан: Ибрагимович в 39 лет - лучший. Мне до такого возраста было бы тяжело доиграть
36-летний хавбек "Крыльев Советов" Александр Гацкан высказался о 39-летнем форварде "Милана" Златане Ибрагимовиче.
Фото: Getty Images
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