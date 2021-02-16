Опубликовано письмо, которым "Анжи" заинтересовал Роберто Карлоса (фото)

Опубликовано письмо, которое "Анжи" отправило бразильскому защитнику Роберто Карлосу.





47-летний Роберто Карлос с февраля 2011 по август 2012 года. Всего за команду бразилец провел 28 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.



Отметим, что в первом сезоне зарплата Карлоса составляла 3,75 млн евро в год. В следующем сезоне она увеличилась до 4,5 млн евро.