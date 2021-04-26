"Эмоции самые положительные, мы прошли четыре команды РПЛ. До матча с "Локомотивом" у нас свои четыре финала, надо решить свои задачи в ФНЛ, чтобы подойти в хорошем состоянии к Кубку. Сказать, что мы боимся - нет. Будем играть в свой футбол, будет хорошая игра.
Что касается моего рекорда результативности в ФНЛ, все об этом говорят, но в первую очередь надо выйти в премьер-лигу. Это заслуга всей команды, которая помогает это делать. Посмотрим в конце сезона", - заявил Сергеев.
Напомним, что самарская команда в весенней части сезона побеждала на протяжении 12 игр подряд во всех турнирах, также она добыла путевку в финал Кубка России, обыграв "Ахмат" в серии послематчевых пенальти.
"Крылья Советов" по итогам 38-ми туров ФНЛ единолично возглавляют турнирную таблицу, имея преимущество над ближайшим преследователем в 4 очка. При этом у команды Осинькина есть игра в запасе.
12 мая в Нижнем Новгороде "Крылья" сыграют в титульном матче за Кубок России против московского "Локомотива".
Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев в текущем сезоне ФНЛ забил 34 гола в 37-ми матчах. Также на его счету 3 гола в шести матчах Кубка России.
Источник: Матч ТВ
Лучший бомбардир "Крыльев Советов": в финале Кубка России будем играть в свой футбол. Мы не боимся "Локомотив"
Нападающий и лучший бомбардир "Крыльев Советов" Иван Сергеев поделился ожиданиями от финала Кубка России против "Локомотива".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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