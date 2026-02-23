Ву: "Спартак" можно сравнить с "ПСЖ"

- "Спартак" можно сравнить с "ПСЖ". Это два самых больших клуба в своих странах. Сложно быть вратарём в таких командах. Никто не обращает внимания на ваши сейвы, но как только ошибётесь, вам это припомнят, - цитирует Ву "Матч ТВ".
Напомним, Ву перебрался в столичную команду летом 2025 года. Ранее он выступал во французском чемпионате.
"Красно-белые" имеют в копилке 29 баллов и идут на шестой позиции в РПЛ. На первой строчке располагается "Краснодар", у которого на 11 очков больше.
Весеннюю часть сезона команда откроет выездным матчем против "Сочи".