Ву: "Спартак" можно сравнить с "ПСЖ"

Защитник "Спартака" Кристофер Ву провёл параллель между московским клубом и "ПСЖ".
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" можно сравнить с "ПСЖ". Это два самых больших клуба в своих странах. Сложно быть вратарём в таких командах. Никто не обращает внимания на ваши сейвы, но как только ошибётесь, вам это припомнят, - цитирует Ву "Матч ТВ".

Напомним, Ву перебрался в столичную команду летом 2025 года. Ранее он выступал во французском чемпионате.

"Красно-белые" имеют в копилке 29 баллов и идут на шестой позиции в РПЛ. На первой строчке располагается "Краснодар", у которого на 11 очков больше.

Весеннюю часть сезона команда откроет выездным матчем против "Сочи".

