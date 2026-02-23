Матчи Скрыть

Дисквалифицированный футболист "Бенфики" посетит матч с "Реалом"

Полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни посетит ответный матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала", несмотря на временную дисквалификацию.
Фото: Getty Images
Как сообщает AS, присутствие аргентинца на "Сантьяго Бернабеу" может потребовать усиленных мер безопасности.

Футболист отстранён от участия в игре на фоне расследования эпизода первого стыкового матча, в котором его подозревают в расистских оскорблениях в адрес вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.

Встреча состоится 25 февраля, старт матча запланирован на 23:00 мск. В первой игре мадридский клуб победил в гостях со счётом 1:0.

