Дисквалифицированный футболист "Бенфики" посетит матч с "Реалом"

Полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни посетит ответный матч Лиги чемпионов против мадридского " Реала ", несмотря на временную дисквалификацию.

Фото: Getty Images

Как сообщает AS, присутствие аргентинца на "Сантьяго Бернабеу" может потребовать усиленных мер безопасности.



Футболист отстранён от участия в игре на фоне расследования эпизода первого стыкового матча, в котором его подозревают в расистских оскорблениях в адрес вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.



Встреча состоится 25 февраля, старт матча запланирован на 23:00 мск. В первой игре мадридский клуб победил в гостях со счётом 1:0.