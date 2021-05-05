Сергеев заявил, что его контракт с "Крыльями" действует еще год. Также нападающий отметил, что хочет остаться в самарском клубе.
"Что касается ситуации с контрактом: он действует еще год. В интернете пишут об этом многое, но я пока ни о чем не думаю. Сейчас самое главное — доиграть сезон, уйти в отпуск и потом уже готовиться к РПЛ.
Конечно, я хочу остаться в "Крыльях" - все хотят, чтобы команда сохранилась", - заявил Сергеев.
"Крылья Советов" гарантировали себе выход в РПЛ на следующий сезон. При этом Сергеев установил бомбардирский рекорд ФНЛ, на данный момент в его активе 39 забитых голов.
Источник: Чемпионат
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Сергеев: я хочу остаться в "Крыльях" - все хотят, чтобы команда сохранилась
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев высказался о своем будущем после выхода команды в РПЛ.
Фото: "Крылья Советов"
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