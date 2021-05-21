СМИ: новым главным тренером "Ротора" станет Хохлов

Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов может стать наставником волгоградского "Ротора" в новом сезоне.
Фото: РИА Новости
Новым главным тренером волгоградского "Ротора" после его вылета в Футбольную национальную лигу станет 45-летний Дмитрий Хохлов, сообщают СМИ.

Ранее специалист в период с октября 2017 года по октябрь 2019 года возглавлял московское "Динамо", после ухода из которого находился без клуба.

"Ротор" в прошедшем сезоне занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 22 очками и выбыл в ФНЛ по итогам завершившегося чемпионата России.

Источник: Eurostavka

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ротор Хохлов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Химки" достигли договоренности с Глушаковым о продлении контракта
"Не работайте в такой стрессовой профессии, если вы психически неустойчивы". Слуцкий пригласил арбитров на диспут
СМИ: новым главным тренером "Ротора" станет Хохлов 2
Захарян не полетит в Австрию со сборной России 1
Источник: "Спартак" покинет коммерческий директор Атаманенко
Кто чемпион – «Атлетико» или «Реал», «Лилль», «ПСЖ» или «Монако»? Все интриги последнего тура топ-5 европейских лиг
Дюпин объяснил, почему считает себя лучшим вратарем в сборной России
Источник: Витория получит лишь 50% оставшейся зарплаты в случае увольнения из "Спартака" 4
Уткин оценил уход Салиховой из совета директоров "Спартака" 2
Дзюба рассказал о подготовке сборной России к Евро 2
Дзюба — о костюме Дэдпула: весь мир воспринял это позитивно, только наши скупердяи поливали меня 21
Экс-полузащитник "Зенита" Ригони будет играть за бразильский "Сан-Паулу"
Источник: Мозес подписал со "Спартаком" 3-летний контракт 2
"Cчет матча не напомнишь?" Беленов ответил фанату "Спартака" (фото) 3
Агент: Мбаппе и его семья достигли договоренности с "Реалом"
Полузащитник Дуглас Коста отправился в аренду в "Гремио"
Черданцев: демарш госпожи Салиховой - это мощно. Крутая женщина, судя по всему 14
Арустамян: Салихова хотела видеть наставника "Лацио" Индзаги на посту главного тренера "Спартака" 7
Источник: главный тренер "Пюника" избил российского футболиста своей команды 7
Депай объявил об уходе из "Лиона". Нападающий может перейти в "Барселону"
"Рубин" показал, что осталось за кадром съемок ролика для Слуцкого (видео)
"Тоттенхэм" начал переговоры с Сарри
СМИ: кандидатуру Фонсеки рекомендовал Салиховой владелец "Шахтера" Ахметов 5
Источник: Идову подпишет контракт с "Химками" на 2 года
ФИФА рассмотрит вариант с проведением чемпионата мира раз в два года 3
Дзюба: нынешнего состава "Зенита" может хватить на Лигу чемпионов и РПЛ 7
Кварацхелия: не давал агенту указаний о том, чтобы уехать в Европу именно этим летом 1
"Локомотив" планирует пригласить Юрия Семина на празднование 100-летия клуба
Геркус - об уходе Салиховой из совета директоров: побит рекорд Газизова по стремительности карьеры в "Спартаке" 4
Зарема настолько против Руя Витории, что ушла из "Спартака". А что о нем думают в Португалии? 14 эксклюзив
Все новости
-