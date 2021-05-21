Новым главным тренером волгоградского "Ротора" после его вылета в Футбольную национальную лигу станет 45-летний Дмитрий Хохлов, сообщают СМИ.
Ранее специалист в период с октября 2017 года по октябрь 2019 года возглавлял московское "Динамо", после ухода из которого находился без клуба.
"Ротор" в прошедшем сезоне занял 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 22 очками и выбыл в ФНЛ по итогам завершившегося чемпионата России.
Источник: Eurostavka
СМИ: новым главным тренером "Ротора" станет Хохлов
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов может стать наставником волгоградского "Ротора" в новом сезоне.
Фото: РИА Новости
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