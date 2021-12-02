Источник: "Ротор" вскоре объявит о назначении Куликова на пост главного тренера

"Ротор" в пятницу объявит о назначении Артема Куликова на пост главного тренера команды.

Фото: "Велес"





Отмечается, что Андрей Рекечинский сохранит должность гендиректора клуба. При этом "Ротор" пока не намерен назначать спортивного директора.



Напомним, что в прошлом месяце пост наставника "Ротора" покинул Дмитрий Хохлов.



На данный момент "Ротор" занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка.



Источник: По информации источника, в пятницу, 3 декабря, "Ротор" проведет пресс-конференцию. На мероприятии объявят о назначении Куликова главным тренером волгоградской команды.Отмечается, что Андрей Рекечинский сохранит должность гендиректора клуба. При этом "Ротор" пока не намерен назначать спортивного директора.Напомним, что в прошлом месяце пост наставника "Ротора" покинул Дмитрий Хохлов.На данный момент "Ротор" занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка.Источник: Матч ТВ