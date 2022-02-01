— Серьезно готовимся под руководством нового тренерского штаба. В первой части первенства мы сыграли ниже своих возможностей. Можно сказать, находимся в долгу перед болельщиками. Поэтому весной обязаны сделать все, чтобы исправить ситуацию и порадовать их, — цитирует Мартынова "Чемпионат".
22-летний Мартынов в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметившись голевой передачей. Защитник арендован волгоградской командой до конца сезона у "Краснодара", воспитанником которого Мартынов и является. Контракт с краснодарским клубом у футболиста истекает также в конце сезона.
Фарке - о матче с "Волеренгой": победа добавляет позитива
Защитник "Ротора": мы в долгу перед болельщиками. Весной обязаны сделать все, чтобы исправить ситуацию
Защитник "Ротора" Илья Мартынов рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.
Фото: Getty Images