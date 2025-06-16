"Если приедет Даку, надо просто выгнать из "Зенита" двух предыдущих нападающих. Но это уже будет решать Семак. Хотя неизвестно, что даст результат. Но всё же есть хорошая русская пословица, её надо помнить, когда собираешь команду — "Лучшее враг хорошего". Когда у тебя всё хорошо, а ты хочешь ещё лучшего — и ба-бах, и этот новый тренер не приносит успеха. Такое бывало", — сказал Орлов "РБ Спорт".
"Рубин" подтвердил факт переговоров с "Зенитом" по переходу нападающего Мирлинда Даку. Трансфер албанского футболиста оценивается в 10 млн евро. Форвард стал вторым в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги по итогам прошедшего сезона, забив 15 голов. Всего в РПЛ за два года в "Рубине" албанец отличился 25 раз.
Сейчас в "Зените" значатся три нападающих основного состава - Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Соболев.
Орлов предложил выгнать из "Зенита" двух нападающих после трансфера Даку
Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на возможный трансфер Мирлинда Даку в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"