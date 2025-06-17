- В "Зените" проявляли интерес к Осипенко. На каком-то этапе нам показалось, что они пытаются повлиять на этот трансфер. Мы вежливо пообщались с ними, попросили не вмешиваться. Судя по всему, нас услышали.
Сегодня, 17 июня, московское "Динамо" официально объявило о переходе из "Ростова" центрального защитника Максима Осипенко. Стороны заключили трудовое соглашение на три года.
Напомним, ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" также претендовал на футболиста сборной России.
В минувшем сезоне 31-летний Осипенко принял участие в 40 матчах за ростовскую команду и записал на свой счет 10 голов и 5 результативных передач.
Источник: "СЭ"
"Мы вежливо пообщались и попросили не вмешиваться". В "Динамо" рассказали об интересе "Зенита" к Осипенко
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился информацией о том, как проходили переговоры по трансферу защитника "Ростова" Максима Осипенко.
Фото: ФК "Динамо"