Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Бока Хуниорс
2 - 2 2 2
БенфикаЗавершен
Фламенго
2 - 0 2 0
ЭсперансЗавершен
Флуминенсе
0 - 0 0 0
Боруссия ДЗавершен
Ривер Плейт
22:00
Урава Ред ДаймондсНе начат

"Мы вежливо пообщались и попросили не вмешиваться". В "Динамо" рассказали об интересе "Зенита" к Осипенко

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился информацией о том, как проходили переговоры по трансферу защитника "Ростова" Максима Осипенко.
Фото: ФК "Динамо"
- В "Зените" проявляли интерес к Осипенко. На каком-то этапе нам показалось, что они пытаются повлиять на этот трансфер. Мы вежливо пообщались с ними, попросили не вмешиваться. Судя по всему, нас услышали.

Сегодня, 17 июня, московское "Динамо" официально объявило о переходе из "Ростова" центрального защитника Максима Осипенко. Стороны заключили трудовое соглашение на три года.

Напомним, ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" также претендовал на футболиста сборной России.

В минувшем сезоне 31-летний Осипенко принял участие в 40 матчах за ростовскую команду и записал на свой счет 10 голов и 5 результативных передач.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится