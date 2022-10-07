- Все понимают, что профессия тренерская такая: если ты начинаешь работать, то должен быть готов к увольнению. Здесь не имеют значения твои заслуги в прошлом. Если нет определённого результата и болельщики недовольны, то пришло время для ухода в отставку. Руководству нужен результат. У «Рубина» была приличная команда. Ушли футболисты, когда началось это время. Тем не менее, состав у них был нормальный, но они вылетели. Значит, пришло время расставаться, - передает слова Кечинова "Чемпионат".
Казанский "Рубин" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого 5 октября выбыл из Кубка России, проиграв на выезде со счетом 1:2 ульяновской "Волге" на стадии 1/32 финала Пути регионов. Это поражение стало для клуба из столицы Татарстана третьим подряд во всех турнирах - ранее казанцы уступили в рамках розыгрыша Первой лиги ярославскому "Шиннику" на выезде (0:1) и тульскому "Арсеналу" на своем поле (1:2). В турнирной таблице Первой лиги "Рубин" занимает по итогам 12 туров шестую строчку с 19 набранными очками, отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет 6 очков, от зоны стыковых матчей - 3 очка.
Кечинов - о Слуцком в "Рубине": если нет результата и болельщики недовольны, то пришло время для ухода в отставку
Экс-нападающий московского "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал ситуацию с главным тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким.
Фото: ФК "Зенит"