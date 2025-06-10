РПЛ заняла 23-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по версии Opta

Аналитическая компания Opta опубликовала рейтинг 30 сильнейших футбольных лиг мира по итогам сезона-2024/25.

Фото: РПЛ

В исследовании учитывались расширенные показатели эффективности более 15 тысяч мужских и женских команд по всему миру.



Российская Премьер-Лига получила рейтинг 76,1 и заняла 23-е место. Выше оказались чемпионаты Японии (77,9) и Мексики (78,5), а также вторые дивизионы Италии, Испании и Германии.



Ниже РПЛ расположились австрийская Бундеслига, лиги Швейцарии, Норвегии, Чехии, Эквадора, Саудовской Аравии и Венгрии.