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Чемпионат Мира

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Финляндия
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Латвия
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АлбанияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
2 - 1 2 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Азербайджан
1 - 2 1 2
ВенгрияЗавершен
Беларусь
1 - 4 1 4
Россия2 тайм
Швеция
4 - 2 4 2
Алжир2 тайм
Дания
5 - 0 5 0
Литва2 тайм
Северная Ирландия
21:45
ИсландияНе начат
Израиль
21:45
СловакияНе начат
Греция
21:45
БолгарияНе начат
Люксембург
21:45
ИрландияНе начат
Англия
21:45
СенегалНе начат

РПЛ заняла 23-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по версии Opta

Аналитическая компания Opta опубликовала рейтинг 30 сильнейших футбольных лиг мира по итогам сезона-2024/25.
Фото: РПЛ
В исследовании учитывались расширенные показатели эффективности более 15 тысяч мужских и женских команд по всему миру.

Российская Премьер-Лига получила рейтинг 76,1 и заняла 23-е место. Выше оказались чемпионаты Японии (77,9) и Мексики (78,5), а также вторые дивизионы Италии, Испании и Германии.

Ниже РПЛ расположились австрийская Бундеслига, лиги Швейцарии, Норвегии, Чехии, Эквадора, Саудовской Аравии и Венгрии.

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