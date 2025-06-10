По информации источника, полузащитник "Химок" Зелимхан Бакаев проходит медицинское обследование для перехода в московский "Локомотив", клуб продолжает обсуждать с Бакаевым потенциальное сотрудничество и предлагает футболисту контракт на три сезона.
В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев выступал за подмосковные "Химки" на правах аренды - права на футболиста принадлежали петербургскому "Зениту". В конце сезона контракт полузащитника с петербуржцами истек и он покинул клуб в статусе свободного агента.
Всего Зелимхан Бакаев провел в сезоне-2024/2025 во всех турнирах 28 матчей и отметился 6 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2 миллиона евро, 1 июля Бакаеву исполнится 29 лет.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для перехода в "Локомотив"
Полузащитник "Химок" Зелимхан Бакаев может перейти в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"