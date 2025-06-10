Источник: Марцел Личка ведет активные переговоры с ЦСКА

По информации источника, Марцел Личка ведет активные переговоры с ЦСКА о возможном назначении на пост главного тренера - сообщается, что стороны очень близки к заключению сделки.
Вчера, 9 июня, Марко Николич объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА - сообщалось, что в ближайшее время серб займет аналогичную должность в греческом АЕКе. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны.
Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо" в мае этого года, под руководством чешского специалиста бело-голубые занимали третье место в РПЛ.
Источник: Metaratings.