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Источник: Марцел Личка ведет активные переговоры с ЦСКА

Бывший тренер московского "Динамо" Марцел Личка может возглавить ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, Марцел Личка ведет активные переговоры с ЦСКА о возможном назначении на пост главного тренера - сообщается, что стороны очень близки к заключению сделки.

Вчера, 9 июня, Марко Николич объявил об уходе с поста главного тренера ЦСКА - сообщалось, что в ближайшее время серб займет аналогичную должность в греческом АЕКе. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России, а также завоевали Кубок страны.

Марцел Личка был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо" в мае этого года, под руководством чешского специалиста бело-голубые занимали третье место в РПЛ.

Источник: Metaratings.

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